CHROME : BLOCCARE NOTIFICHE E POPUP DA PARTE DEI SITI WEB (Di venerdì 29 luglio 2022) A volte le NOTIFICHE da PARTE dei SITI web possono essere molto fastidiose. Vi spieghiamo come disattivare le NOTIFICHE che vi vengono mostrate in basso a destra sul vostro computer. Il percorso più veloce per raggiungere le NOTIFICHE è digitare sulla barra degli indirizzi quanto segue e premere invio : CHROME://settings/content/notifications Per chi non ha molta dimestichezza ecco invece il percorso tramite click del mouse o tap sugli smarphone/tablet. Puoi configurare CHROME in modo da ricevere NOTIFICHE (ad esempio promemoria di riunioni) da SITI web, app ed estensioni. Se visualizzi POPUP o annunci, scopri come bloccarli o consentirli. Come funzionano le NOTIFICHE Per impostazione predefinita, ...

