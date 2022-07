Buffon: «Sono contento che Dybala non sia andato all’Inter» (Di venerdì 29 luglio 2022) Gigi Buffon sulla decisione di Paulo Dybala di approvare alla corte della Roma e non a quella dell’Inter di Inzaghi A Tuttosport ha parlato il portiere del Parma (ex Juve) Gigi Buffon su Paulo Dybala. «Dybala aveva tutto il diritto di scegliere, e vedendo come Sono andate le cose Sono contento di vederlo alla Roma e non all’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Gigisulla decisione di Paulodi approvare alla corte della Roma e non a quella dell’Inter di Inzaghi A Tuttosport ha parlato il portiere del Parma (ex Juve) Gigisu Paulo. «aveva tutto il diritto di scegliere, e vedendo comeandate le cosedi vederlo alla Roma e non». L'articolo proviene da Calcio News 24.

