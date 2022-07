Blinken e Lavrov tornano a parlarsi ma sulla guerra in Ucraina restano tutte le distanze

Agenzia_Ansa : Telefonata tra Usa e Russia. Il segretario di Stato Blinken ha detto al ministro russo Lavrov che il mondo non ric… - rtl1025 : ??Il segretario di Stato Usa, Antony #Blinken, ha detto al Ministro degli Esteri Russo Sergej #Lavrov che il mondo n… - MgraziaT : RT @andreacantelmo8: Il ministro degli Esteri russo Serghei #Lavrov nel corso della telefonata con il suo omologo Usa Antony #Blinken ha so… - acamilli : RT @andreacantelmo8: Il ministro degli Esteri russo Serghei #Lavrov nel corso della telefonata con il suo omologo Usa Antony #Blinken ha so… - IlZebraapois : ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov e il suo omologo Usa Antony Blinken si sono sc… -

Telefonata tra il segretario di Stato Usa e il ministro degli Esteri russo. Zelensky si è recato al porto di Odessa per osservare le operazioni di carico in vista della ripresa dell'export di ...I russi: "Razzi Usa in azione". Gli ucraini: "La strage è servita a coprire le torture nella prigione". Russia e Stati Uniti tornano a parlarsi: telefonata di 25 minuti tra. Al centro del colloquio lo scambio di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Bombardamento prigione crimine guerra deliberato'. LIVE ...Signori, si parte. O forse no. La ripartenza del grano ucraino viene spostata di ora in ora, di giorno in giorno. Kiev si dice pronta, Ankara lavora giorno e notte per mettere a sistema gli accordi di ...