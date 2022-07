Bibop Gresta | il primo libro al mondo su Hyperloop | la capsula da 1 223 km h nata da un’idea di Elon Musk

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 29.07.2022 – La rivoluzione neldei trasporti è già cominciata ed è destia cambiare per sempre le nostre vite. Ha un nome preciso,, e non si tratta dell’ultimo treno super veloce, bensì di unache ambisce a diventare il mezzo di trasporto urbano ed extraurbano più veloce ed efficiente altoccando i 1.223 km/h. Per tutti quelli che desiderano dire addio agli interminabili tempi di attesa in aeroporto, alle lunghe file in coda in tangenziale e che desiderano vivere in unpiù organizzato e veloce, esce oggi ildi. Storia e Tecnologia DellaDa 1.223 km/h Che Rivoluzionerà IlDei ...