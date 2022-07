Zorzi, insulti omofobi da una donna incinta: la replica (Di giovedì 28 luglio 2022) Tommaso Zorzi si è sfogato via social per gli insulti omofobi da lui ricevuti (alcuni dei quali scritti da una donna incinta). su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Tommasosi è sfogato via social per glida lui ricevuti (alcuni dei quali scritti da una). su Donne Magazine.

StigmabaseE : [IT] Lorenzo Sabato picchiato da 5 omofobi, il tiktoker racconta: “Botte, sputi e insulti in discoteca” - Biccy: PO… - StigmabaseE : [IT] Tommaso Zorzi, insulti omofobi da una donna incinta: “Sei un froc*o!': LGBT · Tommaso Zorzi, in sacrosanta mod… - AnnamariaCerea : RT @persempre_news: Tommaso #Zorzi rivela sui #social l'identità della 32enne romana che lo ha insultato in un messaggio, definendolo 'froc… - annalisa673 : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi, insulti omofobi da una donna incinta: “Se mio figlio fosse froc*o? Sarebbe un problema…” - infotommizorzi : RT @persempre_news: Tommaso #Zorzi rivela sui #social l'identità della 32enne romana che lo ha insultato in un messaggio, definendolo 'froc… -