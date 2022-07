Wta Varsavia 2022: Paolini vola ai quarti, sconfitta Burel in tre set (Di giovedì 28 luglio 2022) Jasmine Paolini vola ai quarti di finale nel Wta di Varsavia 2022. Sulla terra rossa polacca l’azzurra ha sconfitto in tre set la francese Clara Burel (6-1 6(1)-7 6-0) in un’ora e 51 di gioco. Primo set senza storia e dominato dalla tennista toscana, che chiude i conti in soli 23 minuti di gioco concedendo un solo game all’avversaria. Nel secondo set, però, Jasmine spreca tutto facendosi recuperare dal 5-2 al 5-5 e arrendendosi al tie-break, ma una grande reazione nel terzo parziale gli permette di agganciare i quarti di finale, nei quali affronterà la vincente tra Golubic e Mladenovic. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Bell’avvio di Paolini che nei primi due turni di battuta perde un solo punto e, nel secondo game, ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Jasmineaidi finale nel Wta di. Sulla terra rossa polacca l’azzurra ha sconfitto in tre set la francese Clara(6-1 6(1)-7 6-0) in un’ora e 51 di gioco. Primo set senza storia e dominato dalla tennista toscana, che chiude i conti in soli 23 minuti di gioco concedendo un solo game all’avversaria. Nel secondo set, però, Jasmine spreca tutto facendosi recuperare dal 5-2 al 5-5 e arrendendosi al tie-break, ma una grande reazione nel terzo parziale gli permette di agganciare idi finale, nei quali affronterà la vincente tra Golubic e Mladenovic. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Bell’avvio diche nei primi due turni di battuta perde un solo punto e, nel secondo game, ha ...

