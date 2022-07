Via libera a riforma Irccs, rafforzata la ricerca (Di giovedì 28 luglio 2022) La riforma, che dovra' essere completata dal prossimo Governo con l'emanazione dei decreti delegati, potenzia il ruolo di punta degli Irccs all'interno del servizio Sanitario Nazionale 28 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) La, che dovra' essere completata dal prossimo Governo con l'emanazione dei decreti delegati, potenzia il ruolo di punta degliall'interno del servizio Sanitario Nazionale 28 luglio 2022

Agenzia_Ansa : Scuola: dal consiglio dei ministri arriva l'ok all'assunzione di 94.130 prof e 10.116 Ata. Via libera a 11 progetti… - AlfredoPedulla : #Vecino alla #Lazio: incontro finito alle 17,15, via libera di #Lotito. Una rincorsa da gennaio, presto visite. Contratto triennale - sbonaccini : La Commissione Ue ha approvato il Programma attuativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo so… - ItaliaOggi : Scuola, via libera all'assunzione di oltre 94mila insegnanti e 10mila Ata - AngelaMeoni : RT @AlbertoLela: Il Cdm ha dato il via libera a 11 progetti di impianti eolici. 8 in Puglia e 3 in Basilicata. Questi saranno impianti di… -