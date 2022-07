Tsunami in Rai | sono tutti preoccupati | La svendita è ufficiale

Leggi su specialmag

(Di giovedì 28 luglio 2022) Un terremoto scuote i vertici di Rai: ecco gli aggiornamenti circa la pubblica emittente, grosse novità in vista per il colosso. Rai (fonte youtube)Per i piani alti di Viale Mazzini la stagione televisiva 2021-2022 è stata tutta in salita. Dopo l’annuncio del trasferimento nella sede di Saxa Rubra, con conseguente trasloco di molteplici uffici e dipendenti, arriva un ulteriore scossone. Negli ultimi mesi si è inoltre vociferato circa un presunto conflitto di interessi tra il programma “Domenica in” e il gigante Amazon Prime, a causa di alcune pubblicità tutt’altro che occulte. Anche la conduttrice Mara Venier è stata coinvolta nel tafferuglio mediatico, evitando però di commentare. Anche l’inserimento di Monica Maggioni al TG1 ha sollevato parecchi rumors: il suo insediamento ha di fatto provocato un demansionamento, e una conseguente bagarre legale con il conduttore Francesco ...