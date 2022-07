Sassuolo, Carnevali: “Abbiamo già ceduto Boga e Scamacca, non c’è necessità di vendere ancora” (Di giovedì 28 luglio 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul calciomercato della squadra emiliana: “Raspadori? C’è un’offerta del Napoli e ne Abbiamo ricevute tante altre, ma Abbiamo già fatto cessioni importanti come Boga e Scamacca. Non Abbiamo necessità di vendere, anzi la nostra volontà è quella di mantenere un assetto importante, Abbiamo voglia di migliorarci ancora, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice”. “Frattesi? La Roma è interessata, c’è stato più di un contatto ma al momento la trattativa è ferma perché la loro proposta non si avvicina alla nostra richiesta. Berardi invece è il nostro numero 10, spero ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Giovanni, amministratore delegato del, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul calciomercato della squadra emiliana: “Raspadori? C’è un’offerta del Napoli e nericevute tante altre, magià fatto cessioni importanti come. Nondi, anzi la nostra volontà è quella di mantenere un assetto importante,voglia di migliorarci, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice”. “Frattesi? La Roma è interessata, c’è stato più di un contatto ma al momento la trattativa è ferma perché la loro proposta non si avvicina alla nostra richiesta. Berardi invece è il nostro numero 10, spero ...

