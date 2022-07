Pezzi di corpo nell'Adigetto, indagine per omicidio (Di giovedì 28 luglio 2022) Pezzi di corpo umano chiusi in sacchi per l'immondizia sono stati ritrovati nelle acque del canale Adigetto, in provincia di Rovigo, dopo che stamani una gamba era stata scoperta in una chiusa, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022)diumano chiusi in sacchi per l'immondizia sono stati ritrovatie acque del canale, in provincia di Rovigo, dopo che stamani una gamba era stata scoperta in una chiusa, a ...

fanpage : Prima il ritrovamento di una gamba, poi altre parti del corpo chiuse in sacchi dell'immondizia: puro orrore sull'Ad… - MediasetTgcom24 : Rovigo, pezzi di corpo nell'Adigetto: s'indaga per omicidio #canaleadigetto #lendinara #villanovadelghebbo… - repubblica : Rovigo, giallo per il corpo fatto a pezzi e gettato nell'Adigetto - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Pezzi di corpo nell'Adigetto, indagine per omicidio Tronco, testa e braccia di un uomo dentro s… - iconanews : Pezzi di corpo nell'Adigetto, indagine per omicidio -