Orban torna sul suo discorso razzista | «A volte vengo frainteso»

(Di giovedì 28 luglio 2022) «Acapita che parli in un modo da poter essere, ma ho chiesto al cancelliere (Karl Nehammer) di inserire le informazioni in un contesto culturale». Si difende così il primo ministro ungherese Viktordalle accuse arrivate dopo ilsulla «razza mista» pronunciato il 24 luglio in Romania: «Noi ungheresi non siamo una razza mista e non vogliamo diventare una razza mista», aveva detto. «In Ungheria, queste espressioni e frasi rappresentano un punto di vista culturale e di civiltà», ha detto durante una conferenza stampa a Vienna, che è stata anche l’occasione per parlare del piano di emergenza europeo sul gas. Le sanzioni alla Russia «porteranno alla recessione» Tema su cui il premier ungherese non ha mancato di palesare perplessità: «Il mio Paese non è contento che ci vengano portati ...