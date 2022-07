Memo per i partiti: chi si occupa di Cina e diritti umani? (Di giovedì 28 luglio 2022) Ritirare la legge sulla sicurezza nazionale e nel frattempo astenersi della sua applicazione. Ritirare gli articoli sul crimine di sedizione nel Codice penale. Fermare immediatamente tutti i casi giudiziari contro giornalisti ed individui perseguitati per reati di opinione. Garantire la libertà di stampa. Sono solo alcune della lunga lista di raccomandazioni fatte ieri dal Comitato Onu per i diritti umani ai governi di Hong Kong e la Repubblica popolare cinese nel suo quarto rapporto periodico sull’implementazione e il rispetto dei principi contenuti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici a Hong Kong. Un rapporto che non cerca di blandire la situazione nella città stretta nella morsa di Pechino, ma ne fa un’analisi che è a dir poco devastante per le autorità comuniste e per chi, anche all’estero, cerchi ancora di ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Ritirare la legge sulla sicurezza nazionale e nel frattempo astenersi della sua applicazione. Ritirare gli articoli sul crimine di sedizione nel Codice penale. Fermare immediatamente tutti i casi giudiziari contro giornalisti ed individui perseguitati per reati di opinione. Garantire la libertà di stampa. Sono solo alcune della lunga lista di raccomandazioni fatte ieri dal Comitato Onu per iai governi di Hong Kong e la Repubblica popolare cinese nel suo quarto rapporto periodico sull’implementazione e il rispetto dei principi contenuti nel Patto internazionale suicivili e politici a Hong Kong. Un rapporto che non cerca di blandire la situazione nella città stretta nella morsa di Pechino, ma ne fa un’analisi che è a dir poco devastante per le autorità comuniste e per chi, anche all’estero, cerchi ancora di ...

riccardopolesel : [Memo per il voto a settembre] Fatti: il governo Draghi l'hanno fatto cadere 5 stelle, Lega e Forza Italia senza al… - zeghes : Memo: quando andrete a votare il 25 Sett. ricordatevi che i piedi vi serviranno SOLO per arrivarci alla cabina el… - marcpionni : @borghi_claudio Claudio, forse c'è un complotto: hanno detto ni. Poi vogliamo sentire la pasionaria portavoce del… - JulioCesare12 : @Mitch_FCIM Di sicuro è meglio di Acerbi...Mi ero concentrato sul portiere Giannino, che aveva fondato 'Fare per fe… - withgian : memo con i ricciolini vi prego qualcuno gli dica di tenere i capelli così per sempre ???? -