Mascherine e green pass negli stadi dal 1 maggio: tutte le regole e le novità (Di giovedì 28 luglio 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuove regole per l'accesso negli stadi, che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2022, quando il green pass andrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l'avvenuta vaccinazione. Inoltre negli stadi, essendo all'aperto, non saranno più obbligatorie neanche le Mascherine, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace.

