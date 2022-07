“Laggiù qualcuno mi ama”: arriva il docufilm su Troisi (Di giovedì 28 luglio 2022) Arriverà nelle sale il 19 febbraio 2023, in occasione dei 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi, “Laggiù qualcuno mi ama”, il docu-film omaggio al grande artista diretto da Mario Martone. Scopriamo, insieme, i dettagli. Laggiù qualcuno mi ama: ecco cosa contiene il docufilm L’opera cinematografica presenta una serie di filmati sul noto attore e su quanti lo conoscevano, al fine di mettere in evidenza la bellezza d’animo ed il talento di Massimo Troisi. L’unione di due menti brillanti Il docu-film è scritto da Mario Martone e da Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro di Troisi. Una produzione Indiana in associazione con Vision Distribution e con Medusa Film. Sarà distribuito in Italia da Medusa Film / Vision Distribution e nel mondo ... Leggi su zon (Di giovedì 28 luglio 2022) Arriverà nelle sale il 19 febbraio 2023, in occasione dei 70 anni dalla nascita di Massimo, “mi ama”, il docu-film omaggio al grande artista diretto da Mario Martone. Scopriamo, insieme, i dettagli.mi ama: ecco cosa contiene ilL’opera cinematografica presenta una serie di filmati sul noto attore e su quanti lo conoscevano, al fine di mettere in evidenza la bellezza d’animo ed il talento di Massimo. L’unione di due menti brillanti Il docu-film è scritto da Mario Martone e da Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro di. Una produzione Indiana in associazione con Vision Distribution e con Medusa Film. Sarà distribuito in Italia da Medusa Film / Vision Distribution e nel mondo ...

Ash71Pietro : Laggiù qualcuno mi ama: data di uscita e anticipazioni del docufilm su Massimo Troisi - Think_movies : “Laggiù qualcuno mi ama”: il docufilm di Mario Martone nelle sale il 19 febbraio nel 2023 con Vision Distribution e… - medusa_film : Massimo Troisi: al cinema un docu-film in occasione del 70° anniversario della sua nascita. @VisionDistrib e Medusa… - TIZIANAMAZZOLA : LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA, il docu-film di MARIO MARTONE uscirà nelle sale il 19 febbraio 2023 in occasione del 70° an… - TIZIANAMAZZOLA : “Laggiù qualcuno mi ama” diretto da Mario Martone al cinema il 19 febbraio 2023 per il 70esimo compleanno di Massi… -

LAGGIU' QUALCUNO MI AMA - Dal 19 settembre 2023 al cinema LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA è scritto da Mario Martone e da Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro di Troisi. Una produzione INDIANA in associazione con VISION DISTRIBUTION e MEDUSA FILM. Il film ... Massimo Troisi, il docu - film di Mario Martone al cinema il 19 febbraio 2023 LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA è scritto da Mario Martone e da Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro di Troisi. Una produzione INDIANA in associazione con VISION DISTRIBUTION e MEDUSA FILM. Il film ... cinematografo.it MI AMA è scritto da Mario Martone e da Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro di Troisi. Una produzione INDIANA in associazione con VISION DISTRIBUTION e MEDUSA FILM. Il film ...MI AMA è scritto da Mario Martone e da Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro di Troisi. Una produzione INDIANA in associazione con VISION DISTRIBUTION e MEDUSA FILM. Il film ... Laggiù qualcuno mi ama, in sala