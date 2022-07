Juve, contatti con il Monaco per la cessione di Rabiot (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Monaco sulle tracce di Adrien Rabiot: si aspettano i preliminari di Champions League per parlare con la Juve L’infortunio di Paul Pogba potrebbe non cambiare il futuro di Adrien Rabiot. Come riportato da Sky Sport, infatti, il francese figura sempre sulla lista dei cedibili. L’ex PSG non ha mai convinto fino in fondo e potrebbe lasciare Torino. Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Monaco, avviando i primi contatti con la Juventus. Le due società potrebbero approfondire i discorsi dopo il preliminare di Champions League, che vedrà il club del Principato impegnato contro il PSV. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilsulle tracce di Adrien: si aspettano i preliminari di Champions League per parlare con laL’infortunio di Paul Pogba potrebbe non cambiare il futuro di Adrien. Come riportato da Sky Sport, infatti, il francese figura sempre sulla lista dei cedibili. L’ex PSG non ha mai convinto fino in fondo e potrebbe lasciare Torino. Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il, avviando i primicon lantus. Le due società potrebbero approfondire i discorsi dopo il preliminare di Champions League, che vedrà il club del Principato impegnato contro il PSV. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : L’#Inter in serata ha parlato con l’intermediario di #Bremer chiedendo di portare ancora pazienza. La #Juve formali… - DiMarzio : #Napoli, come vice #Meret contatti per #Neto ex Juve e Fiorentina: fatto un sondaggio concreto - _Morik92_ : Contatti in corso tra #Juve e #Valencia per #Arthur, come anticipato da @DiMarzio. Ho fatto qualche verifica: si p… - VinceJfc : #Rabiot non è certamente incedibile ma possiede una affidabilità fisica notevole, difficile privarsene ora con Pog… - infoitsport : MONZA, SPUNTA ROVELLA: CONTATTI CON LA JUVE -