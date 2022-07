Giffoni: è il grande giorno, arriva Gary Oldman (Di giovedì 28 luglio 2022) A Giffoni è il momento di un interprete che ha segnato la storia del cinema. Il Premio Oscar Gary Oldman è arrivato al Festival e lo ha fatto con stile. L’attore britannico ha inaugurato la sua giornata con un ballo, sulle note del Valzer numero 2 di Shostakovich. Un ballo iniziato sul palco dell’incontro con i giurati della sezione Impact che ha poi continuato assieme al direttore Claudio Gubitosi. L’incontro con i giurati Oldman sapendo di rivolgersi a una platea di giovani innamorati di cinema e arte che sperano in un futuro in questo campo, ha incoraggiato i ragazzi con grande slancio e positività: “Abbiamo bisogno di voi perché ad una certa età come me è tempo di lasciare il testimone alla nuova generazione. Ho iniziato a pensare alla pensione ma sono sereno perché voi siete ... Leggi su zon (Di giovedì 28 luglio 2022) Aè il momento di un interprete che ha segnato la storia del cinema. Il Premio Oscarto al Festival e lo ha fatto con stile. L’attore britannico ha inaugurato la sua giornata con un ballo, sulle note del Valzer numero 2 di Shostakovich. Un ballo iniziato sul palco dell’incontro con i giurati della sezione Impact che ha poi continuato assieme al direttore Claudio Gubitosi. L’incontro con i giuratisapendo di rivolgersi a una platea di giovani innamorati di cinema e arte che sperano in un futuro in questo campo, ha incoraggiato i ragazzi conslancio e positività: “Abbiamo bisogno di voi perché ad una certa età come me è tempo di lasciare il testimone alla nuova generazione. Ho iniziato a pensare alla pensione ma sono sereno perché voi siete ...

