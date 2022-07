Fiumicino, in corso la pulizia straordinaria dei rifiuti abbandonati in via del Faro (Di giovedì 28 luglio 2022) Fiumicino – “È in corso una pulizia straordinaria su via del Faro a Isola sacra, in particolare nell’ultimo tratto di strada verso il vecchio Faro e il porticciolo, predisposta dalla dirigente dell’Area Tutela ambientale Altorio”. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente Roberto Cini. “Come purtroppo accade spesso – aggiunge l’Assessore – quel particolare punto della strada è oggetto di abbandono selvaggio di rifiuti e discariche a cielo aperto. Cumuli di rifiuti lasciati sul ciglio della strada da persone senza scrupoli. Come Amministrazione da tempo ci battiamo per contrastare questo fenomeno, anche con l’ausilio delle foto trappole. Per riportare decoro in quel quadrante della Città abbiamo anche intenzione, a partire da settembre, di predisporre ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022)– “È inunasu via dela Isola sacra, in particolare nell’ultimo tratto di strada verso il vecchioe il porticciolo, predisposta dalla dirigente dell’Area Tutela ambientale Altorio”. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente Roberto Cini. “Come purtroppo accade spesso – aggiunge l’Assessore – quel particolare punto della strada è oggetto di abbandono selvaggio die discariche a cielo aperto. Cumuli dilasciati sul ciglio della strada da persone senza scrupoli. Come Amministrazione da tempo ci battiamo per contrastare questo fenomeno, anche con l’ausilio delle foto trappole. Per riportare decoro in quel quadrante della Città abbiamo anche intenzione, a partire da settembre, di predisporre ...

