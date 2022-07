Dove vive Federica Panicucci (Di giovedì 28 luglio 2022) Federica Panicucci è uno dei volti appartenenti al contenitore mattutino Mediaset. Con Mattino Cinque entra nelle case degli italiani per raccontare la cronaca del giorno. Spente le telecamere, la conduttrice ritrova il suo relax tra gli spazi della sua casa. Parliamo di una delle conduttrici più amate di Canale 5, volto del programma Mattino Cinque. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 28 luglio 2022)è uno dei volti appartenenti al contenitore mattutino Mediaset. Con Mattino Cinque entra nelle case degli italiani per raccontare la cronaca del giorno. Spente le telecamere, la conduttrice ritrova il suo relax tra gli spazi della sua casa. Parliamo di una delle conduttrici più amate di Canale 5, volto del programma Mattino Cinque. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteosalvinimi : Ma Gualtieri dove vive????? Roma merita di meglio. - sensibilandia : RT @jakeperalta28: Lei donna in carriera che vive a new york che torna nel paesino dove è cresciuta per le feste e lui tuttofare amato da t… - _marlene1265 : RT @MarioFurore: Saremo il “campo giusto”, dove c’è la dignità della persona, di chi lavora, il rispetto verso chi vive in difficoltà e può… - wendy_peter30 : RT @jakeperalta28: Lei donna in carriera che vive a new york che torna nel paesino dove è cresciuta per le feste e lui tuttofare amato da t… - Sandysspizza : RT @jakeperalta28: Lei donna in carriera che vive a new york che torna nel paesino dove è cresciuta per le feste e lui tuttofare amato da t… -