Caso multiproprietà: c'è la decisione del Consiglio Federale (Di giovedì 28 luglio 2022) Sospiro di sollievo in casa De Laurentiis: divieto di multiproprietà prorogato fino alla stagione sportiva 2028-29. Aurelio De Laurentiis, Napoli "La modifica approvata dal Consiglio Federale F.I.G.C. in materia di multiproprietà è un atto di buon senso che da respiro a chi in questi anni ha investito ingenti risorse economiche nel calcio". Queste le parole di Aurelio e Luigi De Laurentiis, presidenti rispettivamente di Napoli e Bari. La vecchia scadenza della norma transitoria segnava al 2024 la fine delle multiproprietà calcistiche in Italia. Napoli e Bari, entrambi di proprietà della Filmauro, non sarebbero state in regola e la famiglia De Laurentiis sarebbe stata costretta a cedere una delle due squadre. La proroga fino al 2029 permetterà ai fratelli Aurelio e Luigi di continuare il ...

