Aversa: prete aggredisce a calci e pugni un fedele dopo il funerale (Di giovedì 28 luglio 2022) Un’offerta per la parrocchia troppo bassa: 25 Euro per aver celebrato un funerale. Sarebbe questo il motivo scatenante della furibonda lite scoppiata tra un parroco e un fedele nel pieno centro di Aversa, provincia di Caserta. Nel video girato da alcune telecamere di videosorveglianza, si vede il prete inseguire il fedele fino a che non L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Un’offerta per la parrocchia troppo bassa: 25 Euro per aver celebrato un. Sarebbe questo il motivo scatenante della furibonda lite scoppiata tra un parroco e unnel pieno centro di, provincia di Caserta. Nel video girato da alcune telecamere di videosorveglianza, si vede ilinseguire ilfino a che non L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : Un sacerdote ad Aversa ha aggredito un fedele, la Curia ha aperto una indagine interna. A scatenare l'aggressione s… - GustavoSetti7 : RT @UAAR_it: #Aversa, un #prete picchia un fedele perché quest'ultimo lascia solo 25 euro di 'offerta' per un funerale e dice che non è un… - giogioppi : RT @LaStampa: Aversa, pochi soldi per il funerale: tra prete e fedele finisce a botte - CarriaggioM : RT @UAAR_it: #Aversa, un #prete picchia un fedele perché quest'ultimo lascia solo 25 euro di 'offerta' per un funerale e dice che non è un… - corrmezzogiorno : #Napoli Botte tra prete e fedele: offerta troppo bassa per il funerale VD -