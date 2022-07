Ucraina: sindaco, 'inizieremo a ricostruire Mariupol fra 6 mesi' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mariupol, 27 lug. (Adnkronos) - "Nei prossimi sei mesi faremo il calcolo dei danni arrecati a Mariupol dalla Federazione Russa e valuteremo cosa bisogna ricostruire. Quando poi, a dicembre-gennaio, libereranno Mariupol andremo nella città con gli esperti per iniziare a ricostruire". Lo ha scritto su Telegram il sindaco sindaco Vadym Boichenko. Intanto, sempre su Telegram, Petro Andriuscheno, consigliere del primo cittadino di Mariupol, ha postato un video nel quale si vede una folla di gente in fila per ricevere il lasciapassare per uscire dalla città. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022), 27 lug. (Adnkronos) - "Nei prossimi seifaremo il calcolo dei danni arrecati adalla Federazione Russa e valuteremo cosa bisogna. Quando poi, a dicembre-gennaio, libererannoandremo nella città con gli esperti per iniziare a". Lo ha scritto su Telegram ilVadym Boichenko. Intanto, sempre su Telegram, Petro Andriuscheno, consigliere del primo cittadino di, ha postato un video nel quale si vede una folla di gente in fila per ricevere il lasciapassare per uscire dalla città.

