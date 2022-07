Tgla7d del 27 luglio 2022

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Elezioni: in corso vertice del Centrodestra Draghi: "Non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese" L'Italia indipendente dal gas russo nel 2024 Migranti: Lampedusa vicina al collasso - Elezioni: ...

zazoomblog : TgLa7d del 24 luglio 2022 - #TgLa7d #luglio - zazoomblog : TgLa7d del 24 luglio 2022 - #TgLa7d #luglio - zazoomblog : TgLa7d del 23 luglio 2022 - #TgLa7d #luglio - zazoomblog : Tgla7d del 17 luglio 2022 - #Tgla7d #luglio -

TGLA7

... "Non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese" L'Italia indipendente dal gas russo nel 2024 Migranti: Lampedusa vicina al collasso - Elezioni: in corso verticeCentrodestra Draghi: "Non ...Elezioni, Letta (Pd): la partita è tra noi e Giorgia Meloni (Fdi) Dl Aiuti, ministro Franco: disponibili 14,3 miliardi, meglio i conti pubblici Gas: a Bruxelles intesa sul piano di emergenza Guerra ... TgLa7d del 21 luglio 2022