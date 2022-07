Succede in camera da letto: la rivelazione su William e Kate fa tremare Buckingham Palace (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un piccolo dettaglio accomuna la lussuosa abitazione dei duchi di Cambridge Kate Middleton e William a quelle delle persone comuni. E riguarda proprio la loro ‘sistemazione per la notte’ Il principe William e Kate Middleton risiedono nell’appartamento 1A all’interno di Kensington Palace insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. Nonostante il nome che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un piccolo dettaglio accomuna la lussuosa abitazione dei duchi di CambridgeMiddleton ea quelle delle persone comuni. E riguarda proprio la loro ‘sistemazione per la notte’ Il principeMiddleton risiedono nell’appartamento 1A all’interno di Kensingtoninsieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. Nonostante il nome che L'articolo NewNotizie.it.

doc_fila : @MarcoCasanovaN1 @intuslegens Ma tu guardi quello che succede alla Camera o vuoi una querela? @FratellidItalia - DelmonteRinaldo : @a_meluzzi TACI STOLTO CHE NON SAI Quello CHE DICI VIENI CON ME IN TELEVISIONE POI TI SPIEGO COSA SUCCEDERÀ PROSSIM… - g_boggero : RT @Montecitorio: Cosa succede dopo lo scioglimento delle Camere? Fino a riunione del nuovo Parlamento - come spiegato dal Presidente @Rob… - Diego_Scorr : @GianniLonghhh @GuidoCrosetto @repubblica Tu immagina su un giornale di destra la ex presidente della camera con le… - ridi_chetipassa : La rulotte che diventa anche barca e comoda camera da letto -