Si parla di Centro e riciccia Clemente Mastella

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Noi abbiamo presentato un sondaggio: in Campania noi siamo una forza reale e valiamo il 9%. In Puglia arriviamo al 5%, in Basilicata al 4% e in Molise al 5%. Noi siamo un’entità: avere un 2% nazionale non ha senso, ma il 9% in Campania è essenziale perché modifica lo status delle vicende, si instaura così un effetto di trascinamento”. È quanto ha detto a Radio24 il sindaco di Benevento e leader di Noi di. Elezioni,: “In Campania noi siamo una forza reale e valiamo il 9%” “La formula è già stata usata con De Luca – ha aggiunto-, occasione in cui le aree disono state talmente forti (7%) per cui abbiamo vinto rispetto aldestra. Però se questa logica non si segue io non chiedo nulla a ...