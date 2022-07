Sacerdote celebra la Messa in mare | Ecco perché la scelta fa discutere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Quella che a parere di alcuni è sembrata un’idea geniale, non è risultata affatto tale, perché ha svilito il valore della celebrazione della Santa Messa. A Crotone, un Sacerdote ha improvvisato la celebrazione Eucaristica direttamente in acqua. Ecco cosa è successo. Una Messa “in mare” È bastato un materassino, uno specchio d’acqua e il presbiterio L'articolo Sacerdote celebra la Messa in mare Ecco perché la scelta fa discutere proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 27 luglio 2022) Quella che a parere di alcuni è sembrata un’idea geniale, non è risultata affatto tale,ha svilito il valore dellazione della Santa. A Crotone, unha improvvisato lazione Eucaristica direttamente in acqua.cosa è successo. Una“in” È bastato un materassino, uno specchio d’acqua e il presbiterio L'articololainlafaproviene da La Luce di Maria.

