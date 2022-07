Radio ufficiale | il Napoli prenderà un grande portiere | sta perfezionando l’acquisto

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilcerca almeno un altroper la prossima stagione. Non è esclusa la possibilità che anche Meret lasci il club azzurro, ma per ora si cerca unda affiancare all’italiano. Secondo quanto fa sapere ladella società azzurra. Ilè “molto attivo sul mercato, con Cristiano Giuntoli che stal’arrivo di un. Il direttore sportivo lavora in simbiosi con Chiavelli e Spalletti e sta per prendere undavvero forte. Il club proverà ad intercettare qualsiasi occasione che dovesse arrivare da Londra, Parigi o Barcellona. Ilsegue Neto, Kepa e Navas“. Nel caso di Kepa e Navas il problema è l’ingaggio molto alto. Anche se Kepa ha voglia di rilanciarsi, ...