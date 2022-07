Omicidio Chiara Gualzetti | condannato il killer della 16enne uccisa a Bologna | quanto dovrà scontare

(Di mercoledì 27 luglio 2022): l’amicoragazzail 27 giugno 2021 aè statoa sedici anni e quattro mesi di reclusioni per l’efferato delitto commesso.l’assassino L’adolescente imputato per l’diè statoa sedici anni e quattro mesi di reclusione: questa la sentenza del gup del tribunale per i minorenni diè stata brutalmenteil 27 giugno 2021: il suo cadavere è stato recuperato nei pressi ...

sbandim : RT @chilhavistorai3: Chiara Gualzetti: Condannato a 16 anni e 4 mesi il coetaneo accusato dell'omicidio premeditato, aggravato dai futili m… - Valter41271244 : RT @antimafia2000: Omicidio di Chiara Gualzetti: giovane killer condannato a 16 anni e 4 mesi - antimafia2000 : Omicidio di Chiara Gualzetti: giovane killer condannato a 16 anni e 4 mesi - AnnaLizzy68 : RT @pippokid: Omicidio Chiara: nel tardo pomeriggio la sentenza di condanna a 16 anni e 4 mesi - Stefano07382668 : *Qualcuno fa lo spiritoso dicendo che facendo l'appello per nome rischi di beccare delle doppie: anche con i cognom… -

... aveva chiesto due mesi in più, 16 anni e 6 mesi, perpluriaggravato (premeditazione, futili motivi, minore età della vittima) e per il porto del coltello con cuiè stata colpita, il ...... 16 anni e 6 mesi) il ragazzo imputato per l'diGualzetti, la studentessa picchiata e uccisa a coltellate da un coetaneo il 27 giugno del 2021 " a pochi giorni dal suo 16° compleanno "...Due anni di reclusione per Bartolo Mussillo, inquadrato dalle telecamere ad aiutare Cannavò nella fuga su uno scooter ...La notte in cui Willy Duarte è stato ucciso , le telecamere di sorveglianza hanno filmato i movimenti dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi , i ...