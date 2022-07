Morto Franco Venditti, il pugile di Trastevere e di Verdone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non ce l’ha fatta Franco Venditti, 82 anni, e storico pugile della Capitale, soprattutto di Trastevere. Un campione del pugilato italiano che sicuramente rimarrà nella storia. Morte Franco Venditti Ha dedicato tutta la sua vita allo sport e ai giovani talenti.Ha cercato di spronare diversi ragazzi permettendogli di raggiungere obiettivi altissimi. Tra i tanti nomi ricordiamo: Emiliano Verna, Fedele Bellusci e Vittorio Barbante. Tantissimi si avvicinano al dolore della sua famiglia. “Franco. Grazie di tutto maestro, un giorno ci rialleneremo insieme”. I funerali I funerali sono stati celebrati stamattina alle 11:30 nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere. Venditti e Verdone Negli anni ’70 ha iniziato a fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non ce l’ha fatta, 82 anni, e storicodella Capitale, soprattutto di. Un campione del pugilato italiano che sicuramente rimarrà nella storia. MorteHa dedicato tutta la sua vita allo sport e ai giovani talenti.Ha cercato di spronare diversi ragazzi permettendogli di raggiungere obiettivi altissimi. Tra i tanti nomi ricordiamo: Emiliano Verna, Fedele Bellusci e Vittorio Barbante. Tantissimi si avvicinano al dolore della sua famiglia. “. Grazie di tutto maestro, un giorno ci rialleneremo insieme”. I funerali I funerali sono stati celebrati stamattina alle 11:30 nella Chiesa di Santa Maria inNegli anni ’70 ha iniziato a fare ...

