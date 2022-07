Mini Aceman | il prototipo del primo crossover elettrico del marchio britannico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildellaè “come un supereroe, con dei superpoteri”, sintetizza Stefanie Wurst, che guida ildel gruppo Bmw. E, infatti, porta il nome di un manga giapponese,, che nei fumetti sfoggia non solo una divisa corazzata, un elmo distintivo e dei guanti esageratamente grandi. Esibito in versionea Düsseldorf, a pochi chilometri di distanza da Colonia, dove tra circa un mese verrà presentato anche al grande pubblico (23-28 agosto) nel corso dei Gamescom, la fiera riservata agl appassionati di videogiochi e computer, è stato definito come una “pietra miliare”. È un supereroe, almeno per il costruttore, perché è il modello che anticipa il nuovo linguaggio stilistico dei veicoli a zero emissioni. ...