Maria De Filippi, svelato il segreto del suo fisico perfetto (Di mercoledì 27 luglio 2022) È la regina della tv, campionessa di ascolti. I suoi programmi si rivelano sempre degli straordinari successi: da "C'è posta per te" a "Uomini e donne", da "Amici" a Temptation Island", senza contare la partecipazione ad altri format targati Mediaset quali "Tu si qui vales". Stiamo parlando di Maria De Filippi, la "Re Mida" della televisione. Ma come fa a star dietro a tutto questo? Diciamo che Queen Mary, come la chiamano affettuosamente i fan, ci tiene al benessere fisico. Nel tempo libero si dedica allo sport e segue una dieta che le consente di avere un corpo invidiabile. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l'articolo —> Avete mai visto la figlia di Maurizio Costanzo? Ecco chi è Camilla: tutte le curiosità Pensavate davvero che il suo bel fisico fosse un regalo del cielo? Maria De ...

