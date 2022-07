“Magut Race”, sacco in spalla e via alla corsa dei muratori (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pendenze proibitive, un sacco da 25 kg di cemento in spalla, grande resistenza e forza fisica e un po’ di sano spirito “Magut”: sono questi gli ingredienti di una gara unica al mondo, la Magut Race, la corsa dei muratori in programma sabato 30 luglio a Selvino sulla pista da sci “Paola Magoni” del Monte Purito. Solo che questa volta i concorrenti non dovranno “scendere a valle” ma si caricheranno sulle spalle 25 kg di cemento per arrivare a muso duro in salita verso il traguardo. E chi, se non un gruppo di “fieri bergamaschi” poteva inventarsi una gara del genere? L’ideatrice e organizzatrice della “Magut Race corsa dei muratori” è la Fly-Up Sport di Mario Poletti, che con le sue ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pendenze proibitive, unda 25 kg di cemento in, grande resistenza e forza fisica e un po’ di sano spirito “”: sono questi gli ingredienti di una gara unica al mondo, la, ladeiin programma sabato 30 luglio a Selvino sulla pista da sci “Paola Magoni” del Monte Purito. Solo che questa volta i concorrenti non dovranno “scendere a valle” ma si caricheranno sulle spalle 25 kg di cemento per arrivare a muso duro in salita verso il traguardo. E chi, se non un gruppo di “fieri bergamaschi” poteva inventarsi una gara del genere? L’ideatrice e organizzatrice della “dei” è la Fly-Up Sport di Mario Poletti, che con le sue ...

Sacchi (di cemento da 25 kg) in spalla: il 30 luglio torna la Magut Race
Sono tante le corse strambe che, ogni anno, si svolgono in Italia. Ma una delle più particolari si trova in Val Seriana: parliamo della Magut Race, la bizzarra competizione in cui i concorrenti in gara devono raggiungere per primi il traguardo trasportando in spalla un sacco di cemento da ben venticinque chili.
"Magut Race Corsa dei muratori", a Selvino la settima edizione
Le iscrizioni sono già aperte su picosport.net. Il pacco gara, del costo di 20 euro, comprende pettorale, maglietta, panino, birra e assistenza sanitaria.