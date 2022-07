Luce verde grazie alle sue connessioni internazionali Meloni a Palazzo Chigi, nessuna obiezione nel mondo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Grandi polemiche ha suscitato il recente articolo uscito sul New York Times a firma del giornalista di sinistra britannico David Broder, che prevede un futuro fosco per il nostro paese in caso di vittoria della Meloni e del centrodestra. il pezzo sembra seguire lo stesso percorso Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 27 luglio 2022) Grandi polemiche ha suscitato il recente articolo uscito sul New York Times a firma del giornalista di sinistra britannico David Broder, che prevede un futuro fosco per il nostro paese in caso di vittoria dellae del centrodestra. il pezzo sembra seguire lo stesso percorso Segui su affaritaliani.it

staerslights : « Forse gli era venuto in mente che il colossale significato di quella luce ora era svanito per sempre. ( . . . ) E… - brainbelljangl2 : @LaPostinaCla Sì, vira un po' sul verde, ma solo in determinate condizioni di luce (in ombra), sostanzialmente è un… - GianniMacc : @MilanNewsit Ma che cosa dite!!!!! Per Ziech si può ragionare sul prestito e/o con 10 mln si prende, per Berardi ce… - Profilo3Marco : RT @Affaritaliani: Giorgia Meloni premier? Luce verde dalle sue connessioni internazionali - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Giorgia Meloni premier? Luce verde dalle sue connessioni internazionali -