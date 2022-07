I Figli degli altri di Rebecca Zlotowski in concorso a Venezia 79 (Di mercoledì 27 luglio 2022) I Figli degli altri, diretto da Rebecca Zlotowski con Virgine Efira, Roschdy Zem e Chiara Mastroianni, farà parte dei film in concorso della selezione ufficiale della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Quando uscirà al cinema “I Figli degli altri”? A portarlo nelle sale italiane a settembre sarà Europictures, che nel 2021 è stata onorata di distribuire nel nostro Paese il Leone d’Oro della scorsa edizione, La Scelta di Anne – L’Événement. Trama La pellicola vede protagonista una splendida Virgine Efira nel ruolo di Rachel, una donna che ama la sua vita, i suoi studenti, i suoi amici, le sue lezioni di chitarra. Quando si innamora di Alì, Rachel stringe un legame profondo con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 27 luglio 2022) I, diretto dacon Virgine Efira, Roschdy Zem e Chiara Mastroianni, farà parte dei film indella selezione ufficiale della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. Quando uscirà al cinema “I”? A portarlo nelle sale italiane a settembre sarà Europictures, che nel 2021 è stata onorata di distribuire nel nostro Paese il Leone d’Oro della scorsa edizione, La Scelta di Anne – L’Événement. Trama La pellicola vede protagonista una splendida Virgine Efira nel ruolo di Rachel, una donna che ama la sua vita, i suoi studenti, i suoi amici, le sue lezioni di chitarra. Quando si innamora di Alì, Rachel stringe un legame profondo con ...

ChristianCaded1 : RT @Adriano72197026: Capito cosa vi aspetta se vince il Male? Tutti obbligati a vaccinarvi, non solo quei poveri sanitari o insegnanti. I f… - Vvelasciavivere : RT @lupecchioli: Non hanno capito che così facendo avallavano autorevolmente un odio sociale che segnerà per sempre i rapporti fra le perso… - rodippe : @lm6sei @perchetendenza @Corriere Tizio vecchissimo che tirava la Repubblica, l'ha data ai figli che prima l'hanno… - MICIPIACE : RT @lupecchioli: Non hanno capito che così facendo avallavano autorevolmente un odio sociale che segnerà per sempre i rapporti fra le perso… - c_id69 : @NotizieFrance In pratica i figli degli immigranti sono dei gentleman paragonati a questa accozzaglia umana. -