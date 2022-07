Gas razionato | la Ue approva il piano Ma è pieno di buchi

ubaloatiotu : Buon martedì da Calabernardo. Tutti a lamentarsi del caldo. Per un solo attimo pensate che fra tre mesi rimpianger… - maxsto6 : @AcrobatBlank @Giusepp99918361 @nausica_77 Si lo penso anch io,ma se a settembre i politicanti non fanno qualcosa v… - drewmilan39 : @rulajebreal Bisognerebbe essere contenti che arrivi più gas. Viene lei a vivere qui con il gas razionato perché qu… - vittoriatwit : RT @peppemongiardo: #Mattarella scioglie le camere... #voto a fine settembre, nuovo #Governo a fine ottobre #Draghi in esercizio provvisori… - iTzEuGi : @boni_castellane Parafrasando, il mio dubbio è: quando dovrò avere di nuovo bavaglio, green pass e gas razionato tr… -

Today.it

, inflazione…. Ma ora siamo qui, godiamocela". M a se in spiaggia non interessa al momento la politica , sarà la politica presto, con comizi e appuntamenti, ad interessarsi delle ...Santiago del Cile soffre la siccità e il comune hal'acqua L'erba del vicino è sempre più ... 'Serve un limite Ue al prezzo del', ha ribadito ieri mattina Roberto Cingolani, ministro per ... Gas, gli italiani si preparino al razionamento Finora il taglio in Ue del 15% è su base volontaria, ma diventa obbligatorio se si passa allo stato di allerta. Nel piano di Roma il metano per l'inverno ...“C’è grandissima preoccupazione per il futuro della nostra industria ceramica in conseguenza dei tagli obbligatori dei consumi di gas annunciati dall’Ue”. Così Giulia Pigoni, consigliera regionale del ...