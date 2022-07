Ermal Meta ha problemi di salute | “Mi si gonfiano il viso e la testa | mi devo fermare””

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il cantanteha dovuto sospendere il tour per un problema diche deve necessariamente approfondire. Da un po’ di giorni “mi sivarie parti dele della”. Ancora però, non si sa il motivo. Le dichiarazioni diCon una storia Instagram il cantante ha spiegato che sono giorni davvero particolari. “Prima pensavo fosse un colpo d’aria, ma non è così”. E dopo essersi svegliato, nuovamente, con questiha dovuto sospendere due date e approfondire, e risolvere, la situazione. su Il Corriere della Città.

