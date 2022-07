Dramma in spiaggia, Flavio crolla davanti alla famiglia e muore: soccorsi inutili (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dramma a Gallipoli, un uomo di 78 anni Flavio Leopizzi è morto ieri in spiaggia. Sotto choc i presenti. A quanto si apprende l’uomo si trovava nel tratto della spiaggia libera del litorale sud di Gallipoli, non distante dalla zona del canale dei Samari. Fatale un malore poco dopo l’entrata in acqua che non gli ha dato scampo. La tragedia sotto gli occhi di famigliari. Primo a soccorrerlo un altro bagnante che era nella zona e che ha dato l’allarme. Affidato subito alle cure dei sanitari del 118 che già i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano bagnante. Sul posto è sopraggiunto anche il personale della capitaneria di porto che, come da prassi, ha svolto gli accertamenti sull’episodio. La salma è stata restituita ai familiari. Si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)a Gallipoli, un uomo di 78 anniLeopizzi è morto ieri in. Sotto choc i presenti. A quanto si apprende l’uomo si trovava nel tratto dellalibera del litorale sud di Gallipoli, non distante dzona del canale dei Samari. Fatale un malore poco dopo l’entrata in acqua che non gli ha dato scampo. La tragedia sotto gli occhi diri. Primo a soccorrerlo un altro bagnante che era nella zona e che ha dato l’rme. Affidato subito alle cure dei sanitari del 118 che già i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano bagnante. Sul posto è sopraggiunto anche il personale della capitaneria di porto che, come da prassi, ha svolto gli accertamenti sull’episodio. La salma è stata restituita ai familiari. Si ...

