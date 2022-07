Draghi o Meloni | chi abbasserà i termosifoni agli italiani?

ItaliaViva : Se dovessi decidere io, tutta la vita Mario #Draghi a gestire un Paese tra patto di stabilità, inflazione e dossier… - GiovaQuez : L'aspirazione di Calenda: fare un risultato importante tale da poter bloccare sia un eventuale accordo PD-M5S che l… - GiovaQuez : Carfagna riflette sul proprio futuro. Gelmini, Brunetta, Cangini, Baroni e Versace lasciano FI. Con una sola mossa… - Eric57017912 : SE LI VOTI, LO FARANNO ANCORA. #GreenPass #Vaccino #QuintaDose #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranza… - MattiaMaria3 : RT @ChanceGardiner: Credete veramente che se temessero un Governo di Meloni e Salvini vi avrebbero permesso di votare? Credere che Mattar… -

... per Berlusconi, infatti, la"spaventerebbe" gli elettori . Un tema divisivo che potrebbe intaccare la solidità di un Centrodestra di nuovo riunito dopo l'esperienza del Governoe gli ...... che non tornava alla Camera dal febbraio 2021 (consultazioni per il governo). Ha negli ... per incontrare Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia. Con lei Ignazio La Russa. Oltre ai tre ...Si tratta del primo vertice post-Draghi e il primo che si tiene in una "sede istituzionale", come chiesto da Fratelli d'Italia. Il luogo scelto per l'incontro è la sede del gruppo della Lega a ...«La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia ... Ed è tetro», che aveva provocato l’indignazione della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, di cui il giornale newyorkese aveva ...