Dl aiuti | Draghi vede i sindacati La fiducia dei consumatori crolla ai minimi da maggio 2020

LaStampa : L’ultimo colpo di Draghi premier, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi di… - sebmes : @PoliticaPerJedi Giusto. Ma se il perno è la fiducia a Draghi, non capisco perché imbarcare anche chi ha negato la… - ItaliaViva : Il Decreto Aiuti bis dimostra che il governo #Draghi continua a far bene all'Italia anche dopo che degli irresponsa… - Ganbol74 : RT @drewviola: Il Governo Draghi sta lavorando meglio oggi senza la fiducia dei grillini, di Forza Italia e della Lega. Il decreto aiuti vi… - ZaffaranaF : RT @drewviola: Il Governo Draghi sta lavorando meglio oggi senza la fiducia dei grillini, di Forza Italia e della Lega. Il decreto aiuti vi… -

RaiNews

- Il vertice in vista del decretoche dovrebbe essere approvato la prossima settimana. 'Stiamo sulla strada giusta', dice il leader della Cgil Landini.Al tavolo conanche il ministro dell'Economia, Daniele Franco assieme al collega Brunetta, Orlando, Giorgetti e Patuanelli. Per i sindacati siedono i segretari generali Maurizio Landini, Luigi ... Dl Aiuti: Draghi incontra i sindacati: "Non abbandoniamo lavoratori, pensionati e imprese" Il premier ha confermato che il nuovo decreto sul quale si lavora metterà in campo 14,3 miliardi. "Si tratta di cifre non banali", ha detto ...Il vertice in vista del decreto aiuti che dovrebbe essere approvato la prossima settimana. "Stiamo sulla strada giusta", dice il leader della Cgil Landini.