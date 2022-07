De Bellis: “Palermo, fai in fretta. Voglio festeggiare la A. Mirri e City Group…” (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Quando mi dissero che sarei dovuto andare a Venezia, piansi. Mi ero appena fidanzato. Città incantevole Venezia, ma Giusy mi mancava. Tornato a Palermo mi sposai”. Lo ha raccontato Antonio De Bellis, detto “Tonino”,... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Quando mi dissero che sarei dovuto andare a Venezia, piansi. Mi ero appena fidanzato. Città incantevole Venezia, ma Giusy mi mancava. Tornato ami sposai”. Lo ha raccontato Antonio De, detto “Tonino”,...

WiAnselmo : RT @Mediagol: De Bellis: “Palermo, fai in fretta. Voglio festeggiare la A. Mirri e City Group…” - Mediagol : De Bellis: “Palermo, fai in fretta. Voglio festeggiare la A. Mirri e City Group…” - palermo24h : De Bellis “Palermo, fai in fretta. Voglio festeggiare la A. Mirri e City Group…” - ViteAnto : RT @tifosipalermoit: De Bellis: “Mirri ha fatto il massimo: due promozioni in tre anni e poi ha ceduto ai migliori. Cosa gli si poteva chie… - palermo24h : De Bellis, bandiera rosa «Palermo, fai in fretta voglio festeggiare la A. Mirri ha fatto il… -