Covid, nella Bergamasca la curva scende: i dati settimanali dell’Ats (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il report Negli ultimi 7 giorni l’inversione di tendenza della curva epidemica: dopo il picco dell’ondata da Omicron 5 il 18 luglio ha iniziato a decrescere. «Le categorie a rischio non aspettino l’autunno per la quarta dose, ma procedano subito». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il report Negli ultimi 7 giorni l’inversione di tendenza dellaepidemica: dopo il picco dell’ondata da Omicron 5 il 18 luglio ha iniziato a decrescere. «Le categorie a rischio non aspettino l’autunno per la quarta dose, ma procedano subito».

WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - NicolaPorro : Draghi e Conte hanno compiuto l'impresa di far sparire il covid dai giornali italiani! Guarda una Zanzara nella Z… - myrtamerlino : Faro nella notte del Covid, punto di riferimento nello spaesamento provocato dalla guerra in Ucraina, Sergio Mattar… - LorellaGalanti : @Leonard1306___ In una RSA in bassa Lombardia:'Sono giorni convulsi nella struttura di.... per l'ennesimo focolaio… - LucioMM1 : @vanabeau @fleinaudi @avvbenedetto @ilgiornale Se Renzi si fosse opposto alla violenza di stato per il covid sarebb… -