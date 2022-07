Covid, 4 casi a Wuhan: un milione di persone in lockdown (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Torna il lockdown a Wuhan, da dove a fine 2019 partì la pandemia di Covid. Le autorità cinesi hanno disposto il confinamento di Jiangxia, sobborgo della città, dove vive circa un milione di persone, in seguito al rilevamento di quattro casi asintomatici di coronavirus. Il lockdown durerà per tre giorni. La città cinese è tornata alla ribalta nelle ultime ore dopo la pubblicazione di due studi sulla rivista Science. Secondo gli studi, l’epidemia di Covid è partita dal mercato della zona di Huanan, dove si sono verificati alla fine del 2019 i primi contagi con passaggio del virus dagli animali vivi, in vendita, all’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Torna il, da dove a fine 2019 partì la pandemia di. Le autorità cinesi hanno disposto il confinamento di Jiangxia, sobborgo della città, dove vive circa undi, in seguito al rilevamento di quattroasintomatici di coronavirus. Ildurerà per tre giorni. La città cinese è tornata alla ribalta nelle ultime ore dopo la pubblicazione di due studi sulla rivista Science. Secondo gli studi, l’epidemia diè partita dal mercato della zona di Huanan, dove si sono verificati alla fine del 2019 i primi contagi con passaggio del virus dagli animali vivi, in vendita, all’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera.

