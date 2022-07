Conte: «Il tetto dei 2 mandati non è un diktat. Un terzo polo con noi 5 Stelle» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il leader del Movimento: «Di Battista non lo sento da tempoMa le regole sono cambiate, la linea si decide negli organi preposti» Leggi su corriere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il leader del Movimento: «Di Battista non lo sento da tempoMa le regole sono cambiate, la linea si decide negli organi preposti»

Corriere : Conte: «Il tetto dei 2 mandati? Non manderò in soffitta chi ha preso insulti per i nostri ideali» - kaizensose : #Conte “il tetto dei due mandati elettorali non è un diktat”. Certo, era solo una delle fondamenta del @Mov5Stelle… - paolo_r_2012 : RT @Corriere: Conte: «Il tetto dei 2 mandati? Non manderò in soffitta chi ha preso insulti per i nostri ideali» - infoitinterno : M5s, Conte: tetto due mandati non è un diktat - infoitinterno : Conte dice che nel M5S 'il tetto due mandati non è un diktat' -