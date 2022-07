Concorso Vigili del Fuoco, 128 ispettori logistici: rettifica della graduatoria (Di mercoledì 27 luglio 2022) ***aggiornamento del 27/07/2022: tramite avviso in Gazzetta Ufficiale il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco comunica la rettifica della graduatoria, precedentemente pubblicata nella G.U dell’8 luglio 2022, del Concorso per 128 ispettori logistico gestionali. Leggi l’avviso **aggiornamento del 08/07/2022: online la graduatoria finale del Concorso pubblico, per esami, a 128 posti per l’accesso nella qualifica di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, n. 54, e comunica, inoltre, che la data di convocazione per l’accertamento del possesso dei requisiti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale verrà ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 luglio 2022) ***aggiornamento del 27/07/2022: tramite avviso in Gazzetta Ufficiale il Corpo nazionale deidelcomunica la, precedentemente pubblicata nella G.U dell’8 luglio 2022, delper 128logistico gestionali. Leggi l’avviso **aggiornamento del 08/07/2022: online lafinale delpubblico, per esami, a 128 posti per l’accesso nella qualifica di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale deidel. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, n. 54, e comunica, inoltre, che la data di convocazione per l’accertamento del possesso dei requisiti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale verrà ...

