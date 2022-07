Cocaina nascosta negli slip, 21enne in carcere nel casertano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNascondeva la droga negli indumenti intimi che aveva addosso, ma è stata scoperta e arrestata. Protagonista una 21enne, fermata dai carabinieri nella tarda serata di ieri a Pastorano (Ce), all’uscita del casello autostradale di Capua sull’A1. La giovane, residente a Mondragone, comune del litorale casertano, è stata fermata a bordo del veicolo che guidava; la prima perquisizione dell’auto ha dato esito negativo, ma in seguito a perquisizione personale, le è stato trovato negli slip un involucro di cellophane contenente 59 grammi di Cocaina. E’ così scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio; la 21enne è stata poi condotta al carcere femminile di Pozzuoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNascondeva la drogaindumenti intimi che aveva addosso, ma è stata scoperta e arrestata. Protagonista una, fermata dai carabinieri nella tarda serata di ieri a Pastorano (Ce), all’uscita del casello autostradale di Capua sull’A1. La giovane, residente a Mondragone, comune del litorale, è stata fermata a bordo del veicolo che guidava; la prima perquisizione dell’auto ha dato esito negativo, ma in seguito a perquisizione personale, le è stato trovatoun involucro di cellophane contenente 59 grammi di. E’ così scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio; laè stata poi condotta alfemminile di Pozzuoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

