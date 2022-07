Canottaggio Under 19, l’Italremo in semifinale mondiale con 5 barche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Varese – Ai Mondiali Under 19 di Canottaggio, al via oggi alla Schiranna di Varese, l’Italremo passa il turno con cinque barche impegnate nella prima giornata di qualificazioni, andando in semifinale con due senza e quattro di coppia maschili e con il singolo femminile, e ai quarti di finale con singolo e doppio maschili. Passano il turno con la vittoria in batteria i gemelli Luca e Marco Vicino nel due senza maschile, che regolano senza problemi sul traguardo Gran Bretagna e Austria assicurandosi l’accesso diretto alla semifinale, raggiunta pochi istanti dopo anche dal quattro di coppia maschile di Marco Gandola, Matteo Belgeri, Maichol Brambilla e Stefano Solano. Il quartetto azzurro si impone nella propria batteria su Repubblica Ceca e Germania, passando il turno con la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) Varese – Ai Mondiali19 di, al via oggi alla Schiranna di Varese,passa il turno con cinqueimpegnate nella prima giornata di qualificazioni, andando incon due senza e quattro di coppia maschili e con il singolo femminile, e ai quarti di finale con singolo e doppio maschili. Passano il turno con la vittoria in batteria i gemelli Luca e Marco Vicino nel due senza maschile, che regolano senza problemi sul traguardo Gran Bretagna e Austria assicurandosi l’accesso diretto alla, raggiunta pochi istanti dopo anche dal quattro di coppia maschile di Marco Gandola, Matteo Belgeri, Maichol Brambilla e Stefano Solano. Il quartetto azzurro si impone nella propria batteria su Repubblica Ceca e Germania, passando il turno con la ...

