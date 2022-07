Calcio: Genoa - Lazio 4 - 1, in Germania Sarri va ko (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si alza il livello degli avversari, e la Lazio crolla per la prima volta in amichevole durante il ritiro estivo. I biancocelesti, arrivati ieri a Grassau per la parte tedesca della preparazione, oggi ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si alza il livello degli avversari, e lacrolla per la prima volta in amichevole durante il ritiro estivo. I biancocelesti, arrivati ieri a Grassau per la parte tedesca della preparazione, oggi ...

LPincia : RT @buoncalcio: ?? Cos?da abbiamo appena visto… ? #Coda trascina un Genoa convincente e quadrato in campo nella vittoria per 4-1 in amichev… - ansa_liguria : Calcio: Genoa-Lazio 4-1, in Germania Sarri va ko - glooit : Calcio: Genoa-Lazio 4-1, in Germania Sarri va ko leggi su Gloo - Alex47804200 : @salomone_l è calcio d agosto, ma 4 pere dal Genoa ,sono inammissibile - jfc247 : RT @_ThousandN: Rovella è un progetto di piccolo Brozovic, ed è quello più a suo agio davanti alla difesa, anche rispetto a Locatelli, pur… -