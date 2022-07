Avrebbero comprato “oro illegale”, sotto accusa Amazon, Apple, Google e Microsoft (Di mercoledì 27 luglio 2022) Finiscono nuovamente sotto la lente di ingrandimento le aziende della Big Tech, precisamente Amazon, Apple, Google e Microsoft, colossi mondiali, fra le società più ricche del pianeta. Oro, 27/7/2022 – Computermagazine.itCome riferisce Hdblog le stesse sarebbero sul banco degli imputati in quanto accusate di aver comprato in Brasile dell’oro estratto in maniera illegale dalle miniere locali. A fare lo scoop sarebbe un report che è stato realizzato e pubblicato nelle scorse ore dalla testata locale Repórter Brasil. Nell’articolo si legge che lo stesso oro sarebbe stato utilizzato poi per realizzare alcuni componenti di smartphone, computer e server. Forse non molti sanno, infatti, che alcune piccole parti dei dispositivi elettronici sono realizzate ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Finiscono nuovamentela lente di ingrandimento le aziende della Big Tech, precisamente, colossi mondiali, fra le società più ricche del pianeta. Oro, 27/7/2022 – Computermagazine.itCome riferisce Hdblog le stesse sarebbero sul banco degli imputati in quantote di averin Brasile dell’oro estratto in manieradalle miniere locali. A fare lo scoop sarebbe un report che è stato realizzato e pubblicato nelle scorse ore dalla testata locale Repórter Brasil. Nell’articolo si legge che lo stesso oro sarebbe stato utilizzato poi per realizzare alcuni componenti di smartphone, computer e server. Forse non molti sanno, infatti, che alcune piccole parti dei dispositivi elettronici sono realizzate ...

