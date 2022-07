Aggredisce controllore e lo scaraventa a terra. Follia in strada a Napoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) La sconcertante vicenda sarebbe accaduta in Via Marina, nel cuore di Napoli. Secondo alcuni testimoni il ragazzo viaggiava su un tram senza biglietto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) La sconcertante vicenda sarebbe accaduta in Via Marina, nel cuore di. Secondo alcuni testimoni il ragazzo viaggiava su un tram senza biglietto

PorroPaola : RT @NotizieFrance: Napoli, non ha il biglietto del tram ed aggredisce il controllore che lo aveva fatto scendere. Borrelli: “Chiesto di ave… - mokaccio : RT @NotizieFrance: Napoli, non ha il biglietto del tram ed aggredisce il controllore che lo aveva fatto scendere. Borrelli: “Chiesto di ave… - Pablecito80 : RT @NotizieFrance: Napoli, non ha il biglietto del tram ed aggredisce il controllore che lo aveva fatto scendere. Borrelli: “Chiesto di ave… - NapoliToday : #Cronaca Aggredisce il controllore che lo fa scendere dal tram: le immagini finiscono sui social - VIDEO… - LaStampa : Giovane non ha il biglietto del tram e aggredisce il controllore scaraventandolo a terra: a Napoli la corsa finisce… -