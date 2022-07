Vittorio Sgarbi gioca a tennis “e Djokovic muto”: lo stile del critico fa impazzire i commentatori (Di martedì 26 luglio 2022) Avete presente la linea d’abbigliamento lanciata prima da Lidl e recentemente da Eurospin? O ancora la nuova collezione di Beyoncé per Adidas? Bene dimenticate tutto questo, perché da oggi a fare tendenza ci pensa Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte si è presentato, nel weekend, con un outfit a dir poco pazzesco al Vip Master, il tradizionale evento organizzato a Milano Marittima e che vede volti noti del mondo dello spettacolo sfidarsi in partite di tennis. Vittorio Sgarbi in mocassini sul campo da tennis Sgarbi si è fatto onore arrivando in finale, dove è stato sconfitto dalla “stellare” Valeria Marini. Malgrado la sconfitta sulla terra rossa, il vero vincitore dell’evento è lui, almeno per quel che riguarda lo stile. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Avete presente la linea d’abbigliamento lanciata prima da Lidl e recentemente da Eurospin? O ancora la nuova collezione di Beyoncé per Adidas? Bene dimenticate tutto questo, perché da oggi a fare tendenza ci pensa. Ild’arte si è presentato, nel weekend, con un outfit a dir poco pazzesco al Vip Master, il tradizionale evento organizzato a Milano Marittima e che vede volti noti del mondo dello spettacolo sfidarsi in partite diin mocassini sul campo dasi è fatto onore arrivando in finale, dove è stato sconfitto dalla “stellare” Valeria Marini. Malgrado la sconfitta sulla terra rossa, il vero vincitore dell’evento è lui, almeno per quel che riguarda lo. Il ...

