Vaiolo delle scimmie | i casi sono in aumento tra donne e bambini E l’Oms mette di nuovo in guardia

(Di martedì 26 luglio 2022) Il Covid non è più solo, ma non si può parlare di stessa famiglia o comunanza alcuna. Se non dell’emergenza sanitaria in sé e per sé. Ilè un problema più che rilevante sull’agenda dei massimi organismi del settore a livello mondiale e ce lo hanno dimostrato già le ultime decisioni. Ora arrivano altri dati preoccupanti Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa – lettoquotidiano.itIlnon è affatto da sottovalutare. E gli avvertimenti stanno arrivando da ogni parte e soprattutto da chi conta, da chi gli allarmismi non li ama, ma deve comunque comunicare come stanno le cose. Le ultime rilevazioni parlano diintrae ...

Nessun allarmismo per il diffondersi del cosiddetto vaiolo delle scimmie, ma avere senso di responsabilita' nel caso di comparsa di febbre e vescicole e, soprattutto all'estero, indossare le mascherine in luoghi affollati dove non e' garantito il ... Alessandro Perrella, a capo dell'organizzazione sul vaiolo delle scimmie nell'ospedale infettivo dell'ospedale Cotugno di Napoli, conferma il numero di casi rilevati in regione. "Abbiamo finora 14 casi in Campania di vaiolo delle scimmie - dice ci stiamo organizzando per un controllo ad hoc al Cotugno, ma prima di tutto diciamo a tutti di avere una responsabilità personale, facendo ..."